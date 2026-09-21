Профессор из Тюмени провел операцию в прямом эфире: за ней следили врачи четырех стран

В Ставрополе прошла научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы хирургии, онкологии, анестезиологии и реаниматологии детского возраста на Северном Кавказе». В ней приняли участие более 1 тыс. специалистов из России, Азербайджана, Узбекистана и Доминиканской Республики, сообщает пресс-служба Тюменского медицинского университета.

В рамках форума заведующий кафедрой детской хирургии ТМУ, профессор Михаил Аксельров провел высокотехнологичную лапароскопическую коррекцию грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. За онлайн-трансляцией операции наблюдали врачи из России и других стран. Площадку для демонстрации передовых эндохирургических технологий и обмена опытом организовали специально для участников конференции.

Широкую дискуссию вызвал доклад об инновационной концепции лечения спонтанного пневмоторакса у детей. Вместе с Аксельровым его представили доцент ТМУ Александр Столяр и специалисты Областной клинической больницы № 2 Игорь Бродер и Валерий Чевжик. Участники отметили высокий потенциал метода для трансформации педиатрической торакальной хирургии.

Специалисты вуза отметили, что участие Тюменского медицинского университета в авторитетном международном форуме подтвердило высокий академический потенциал университета и лидерство в области детской хирургии. По их словам, обмен передовым клиническим опытом с коллегами из других стран открывает возможности для развития отечественной педиатрической школы и укрепляет международный авторитет тюменской медицинской науки.

Хирурги и ортопеды-травматологи также обсудили современные концепции лечения пациентов с онкологией, переломами, ортопедическими заболеваниями, ревматоидным артритом и остеомиелитом.