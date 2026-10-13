«Прохладные отпуска» и «тихий туризм»: что изменится в поездках в 2027 году

Skyscanner опубликовал прогноз «Horizons: Будущее путешествий и туризма», основанный на анализе миллиардов поисковых запросов за первую половину 2026 года. Согласно отчету, в 2027 году спрос на путешествия останется рекордно высоким, но туристы станут бережливее, передает « Турпром ».

82% жителей планеты планируют путешествовать столько же или больше, однако 82% отказываются от навязанных допуслуг: доля желающих доплатить за апгрейд номера упала с 29% до 15%, за багаж — с 22% до 10%. Главными статьями расходов остаются авиабилеты и проживание, а самым популярным ИИ-запросом стал «дешевые авиабилеты».

Эксперт по европейскому направлению Анатолий Ковтун отметил, что прогноз Skyscanner подтверждает переход индустрии от беззаботного потребления к осознанному прагматизму. По его словам, время, когда туриста можно было легко раскрутить на платный багаж или дорогой Fast Track, подошло к концу.

Среди ключевых трендов 2027 года: рост «тихого туризма» (36% туристов выберут малоизвестные направления, 29% — межсезонье), спрос на «прохладные отпуска» на севере Европы из-за жары в Средиземноморье (рост турпотока в Исландию и Гренландию на 50%), снижение доверия к рекомендациям ИИ (с 46% до 35%) и выход взрослого поколения Z, для которого путешествия важнее финансовых накоплений. Также регуляторы усиливают борьбу со скрытыми накрутками онлайн-платформ: после штрафа Booking.com в €413 млн в Испании туристы все чаще бронируют напрямую у отелей.