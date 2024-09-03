Прокуратура ЯНАО признала незаконным отказ СК от расследования смерти Навального

В России могут продолжить проверку по факту смерти Алексея Навального в ИК-3 в ЯНАО. Об этом стало известно после решения региональной прокуратуры, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Информация о решении прокуратуры появилась 3 сентября на личных страницах соратника оппозиционера, Ивана Жданова*. Он опубликовал копию ответа надзорного ведомства, которое проводило проверку жалобы вдовы Навального. Она указывала, что ей и ее семье отказывают в возбуждении уголовного дела по факту смерти политика.

Как выяснилось, в ЯНАО решение об отмене постановления принял заместитель прокурора округа, причем еще 16 августа. Обращение проверили, как и работу правоохранителей.

«Это не значит, что уголовное дело возбудят. Это значит, что продолжится проверка», — предположил Жданов.

Однако даже этот шаг вызвал надежду на то, что проверка продолжится и приведет к логическому, по мнению соратников Навального, итогу: уголовному делу.

Напомним, Алексей Навальный скончался 16 февраля 2024 года. По предварительным данным, состояние политика ухудшилось во время прогулки и его перевели в медсанчасть. Прибывшая скорая помощь зафиксировала смерть. Указывали, что она носит «аритмогенный характер», было некое «комбинированное заболевание». Судмедэксперты указали на три: панкреатит, холецистит и межпозвоночную грыжу. В ходе проверки не подтвердили, что трагедия носила криминальный характер. Семья Навального с этим категорически не согласилась и потребовала расследования.

Ранее сообщалось, что двух сторонниц Навального включили в список экстремистов и террористов.

*включен в реестр иностранных агентов по решению Минюст РФ.