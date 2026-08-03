Прокуратура отказалась раскрыть результаты проверки экс-главы УМВД Челябинска: что скрывается в элитном поселке

Прокуратура Челябинской области отказалась раскрывать результаты проверки имущества бывшего начальника управления МВД по Челябинску Андрея Меньшенина. В надзорном ведомстве заявили, что такие сведения относятся к информации ограниченного доступа и не подлежат разглашению. Поводом для журналистского запроса послужили показания водителя и анонимное письмо о возможном владении силовиком элитным коттеджем.

Как сообщает 74.RU, редакция направила в прокуратуру запрос после того, как получила анонимное сообщение. Автор письма утверждал, что Меньшенину может принадлежать дом в закрытом элитном поселке в пригороде Челябинска, а его двоюродная сестра якобы является лишь номинальным владельцем. Именно из этого поселка, согласно показаниям водителя, данным в суде, глава городской полиции каждое утро ездил на работу.

В ответ на запрос СМИ начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры области Олег Чапаев сообщил, что в отношении Меньшенина действительно проводилась проверка достоверности и полноты представленных им сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также исполнения антикоррупционных обязанностей. Вместе с тем он подчеркнул, что результаты таких проверок, осуществляемых в порядке надзора, относятся к информации ограниченного доступа и не подлежат разглашению. Органы прокуратуры не обязаны давать объяснения по существу находящихся в их производстве материалов и представлять их для ознакомления иначе как в предусмотренных законом случаях, поэтому предоставить иную информацию о существе и результатах проверки не представляется возможным.

Ранее этим летом редакция 74.RU получила сообщение о том, что у бывшего главы полиции Челябинска имеется дом в элитном поселке. Его название не публиковалось, но фигурировало в суде во время рассмотрения иска Меньшенина о восстановлении на службе. Водитель силовика рассказал, что забирал его по утрам именно оттуда и отвозил в управление на улицу Васенко.