Пропуска, штрафы и запрет парковки у пожарных проездов: что изменится для дачников с 1 сентября

С 1 сентября на территориях садовых некоммерческих товариществ вступают в силу обновленные правила въезда и парковки. Многие СНТ вводят пропускную систему: для проезда потребуется предъявить пропуск либо заранее зарегистрировать номер автомобиля в базе. Также устанавливаются временные ограничения на движение грузового транспорта со стройматериалами.

Парковаться отныне запрещено на поворотах, вдоль дорог и возле пожарных проездов. Оставлять машины разрешается только на личных участках или на специально оборудованных стоянках. За нарушение правил правление товарищества вправе выписать штраф или ограничить въезд. Если припаркованный автомобиль создаст помехи для проезда пожарной техники, будет вызван наряд ГИБДД.

Доступ такси и курьерских служб на территорию СНТ теперь требует предварительного согласования по телефону или через мессенджеры — это должно исключить транзитный проезд постороннего транспорта. Для безопасности движения устанавливаются знаки ограничения скорости до 10–20 километров в час и искусственные неровности. Контроль за соблюдением правил будет осуществляться с помощью камер видеонаблюдения и на основании обращений местных жителей.