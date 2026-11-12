Просрочили поверку счетчика? С ноября платить за воду придется по нормативу

С ноября 2026 года владельцам квартир со счетчиками стоит внимательнее следить за приборами учета: Минстрой выпустил новые разъяснения об общедомовых счетчиках, а требования к индивидуальным — поверке, исправности и передаче показаний — продолжают действовать в полном объеме. Если пропустить срок поверки или вмешиваться в работу счетчика, платить за воду придется по нормативу, а не по факту.

По разъяснению Минстроя от 2 ноября, устанавливать, менять и эксплуатировать общедомовые приборы учета обязаны ресурсоснабжающие организации, и отказать в заключении договора управляющей компании они не вправе. Решение о договоре принимает УК на основании решения общего собрания собственников; расходы жильцов могут возмещаться в рамках договора управления, а при согласованной рассрочке — равными долями в течение пяти лет.

Для квартирных счетчиков правила прежние: если межповерочный интервал закончился, прибор считается вышедшим из строя, даже если на дисплее отображаются цифры. Сначала плату рассчитают по среднемесячному потреблению — обычно не более трех месяцев, затем по нормативу, при необходимости с повышающим коэффициентом. Если поверка проводилась без демонтажа и прибор признали исправным, потребитель может обратиться за перерасчетом по его показаниям за период, когда их не учитывали.

Показания большинства индивидуальных счетчиков нужно передавать не позднее 25-го числа текущего месяца; исключение — электросчетчики, подключенные к интеллектуальным системам. Единого обязательного цифрового порядка передачи показаний в 2026 году нет — в Минстрое такие слухи опровергали. С 1 января 2027 года гарантирующий поставщик должен установить или заменить электросчетчик при его отсутствии, поломке или истечении срока эксплуатации не за шесть, а за три месяца.