Просрочка растет, но кредиты все равно берут: что происходит на рынке Петербурга и почему ставки не снижаются

В июле 2026 года банки выдали жителям Санкт-Петербурга розничные кредиты на общую сумму ₽101 млрд. Это максимальный показатель с декабря 2024-го, когда объем достиг ₽149 млрд на фоне резкого повышения ключевой ставки, передает dp.ru .

Нынешний всплеск эксперты объясняют усталостью заемщиков от ожидания снижения ставок и постепенным оживлением рынка потребкредитования после жесткого охлаждения прошлых лет. По словам директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Ирины Димитровой, регулятор постепенно смягчает денежно-кредитные условия, однако лимиты по необеспеченным кредитам не ослабляются, поскольку у закредитованных граждан сохраняется повышенный объем проблемной задолженности.

На начало августа просроченная розничная задолженность жителей города достигла ₽55,1 млрд, увеличившись с начала года на 7%. Для сравнения: по итогам 2025 года рост составлял 31%.

По данным проекта «Финуслуги», средняя ставка по потребительским кредитам в России в конце августа выросла до 30,05% годовых, прибавив 0,6 процентного пункта с июня, несмотря на снижение ключевой ставки на 0,5 п. п. Согласно обновленным данным ЦБ по предельным значениям полной стоимости кредита на IV квартал 2026 года, кредиты останутся дорогими как минимум до конца года.