Простой пастух, которого почитают наравне с Николаем Чудотворцем: мощи Спиридона открыли в Москве

В храме Христа Спасителя открыт для поклонения ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. До 19 сентября доступ к святыне возможен с 8:00 до 20:00, а 20 сентября — с 8:00 до 14:00. Пройти к храму можно от станций метро «Полянка», «Третьяковская» и «Октябрьская». Станция «Кропоткинская» закрыта до 19 сентября.

Мощи святителя Спиридона привезли в Россию с греческого острова Корфу 17 августа. За это время ковчег побывал в 13 регионах, включая Москву. Ранее святыню привозили в страну в 2018 году.

Спиридон Тримифунтский не был ни богословом, ни аристократом — он был простым пастухом с Кипра, который стал епископом. Сегодня его имя стоит в одном ряду с Николаем Чудотворцем, а к его мощам на Корфу едут паломники со всего мира. Некоторые истории, связанные со святым, не поддаются привычным объяснениям.