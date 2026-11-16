Проверка ГЖИ выявила нарушение: что изменилось в октябрьских квитанциях саратовцев

Жителям Саратова сделали перерасчёт за холодную воду и водоотведение. Об этом сообщили в региональной Государственной жилищной инспекции. По данным ведомства, в сентябре «Саратовводоканал» отключал воду, причём в ряде случаев отключение длилось дольше положенного срока, однако в выставленных горожанам платёжках это не учли.

Жилищная инспекция провела проверку и выявила нарушение. В результате в платёжках за октябрь гражданам снизили плату за услуги на общую сумму ₽4,4 млн. Таким образом, по данным ГЖИ, речь идёт о сумме, которую жители переплатили из-за неучтённых отключений, и теперь она возвращена через перерасчёт: нарушение касалось не качества воды как таковой, а периода, когда услуга не оказывалась, но продолжала отражаться в начислениях.