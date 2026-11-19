В Забайкальском крае инициирована проверка по факту возможного загрязнения реки Оленгуй вблизи села Александровка Читинского округа. Местные жители сообщили, что вода в водоеме уже более недели имеет мутный и неестественный оттенок. По мнению очевидцев, причиной ухудшения экологической обстановки стала деятельность золотодобывающих предприятий в верховьях реки.

Одна из жительниц села отметила, что из-за загрязнения из реки исчезли раки и рыба, а сам водоем рискует деградировать до состояния болота. Глава Читинского района Виктор Машуков пояснил, что ранее жалоб на состояние реки именно в этом районе не поступало, хотя проблемы, связанные с золотодобычей, периодически фиксируются вблизи сел Сыпчегур и Оленгуй.

Как стало известно изданию «Чита.Ру», 12 ноября глава села Елизаветино Виктор Гудков направил официальные обращения в администрацию округа, природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. В региональном министерстве природных ресурсов подтвердили получение сигнала и сообщили, что выездная проверка экологического надзора будет организована с наступлением теплого времени года.