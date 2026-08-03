Супруги Алена и Женя, переехавшие из Краснодара в Сочи ради жизни у моря, спустя почти три года вернулись обратно, полностью разочаровавшись в курортной реальности. Интерес к побережью удалось восстановить лишь спустя полтора года после возвращения. Об этом пишет Sochi1.ru .

Пара обосновалась в микрорайоне Лазаревское в начале лета: Женя, работающий строителем, взял там квартиру под отделку. Первый год они активно изучали местную инфраструктуру, ходили на пляжи, в приморские кафе, на экскурсии, брали в прокат сапборды, катались на яхте и колесе обозрения. На второй год супруги переключились на пешеходные маршруты, реки и водопады, избегая пляжей из-за раздражающих толп. К третьему лету, исследовав все сочинские курорты, природные места и набережные, они полностью отказались от прибрежных зон. Эйфория исчезла, а море стало восприниматься как проблема. Главными факторами разочарования стали переполненные узкие пляжи, заставленные лежаками и зонтами, а также заборы, закрывающие доступ к лучшим участкам берега для всех, кроме постояльцев пансионатов и санаториев. Дополнительной трудностью оказалась невозможность коротких поездок в соседние города, например в Геленджик, из-за рабочих графиков и пробок на единственной горной трассе-серпантине. Алена также убедилась в правдивости слов местных жителей, которые годами не посещают море просто за ненадобностью.

Осознав неготовность к жизни на побережье, пара вернулась в Краснодар, который нравится им гораздо больше. В течение полутора лет они ездили в Ялту, Феодосию, Евпаторию и Кабардинку, но пляжный отдых радости не приносил. Перелом наступил этим летом: в июне супруги трижды побывали на пляже, и поездки вновь принесли им удовольствие. К Алене вернулись забытые чувства и желание купить новый купальник, платье, соломенную шляпу, белые сланцы, серьги с ракушками и сделать бордовый педикюр. Спустя полтора года после отъезда из Сочи пара не жалеет о возвращении в Краснодар и радуется восстановлению интереса к морю.