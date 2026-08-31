Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала « Абзацу », что главный секрет хорошей памяти — научиться фиксировать внимание на важном и перестать делать несколько дел одновременно. По ее словам, корень забывчивости часто кроется именно в многозадачности: когда человек одновременно говорит по телефону, думает о работе и пытается положить ключи, информация не успевает закрепиться в сознании.

Чтобы что-то действительно запомнить, нужно уделить этому хотя бы несколько секунд полного внимания. Хорошо помогает проговаривание вслух — например, сказать: «Я положила паспорт в верхний ящик стола». Так подключается дополнительный канал восприятия, и шанс вспомнить повышается. Эффективен и метод ассоциаций: новое имя можно связать со знакомым человеком, а номер — со значимой датой.

Психолог также посоветовала тренировать память с помощью стихов, иностранных слов, новых маршрутов, интеллектуальных игр, чтения и пересказа. Среди бытовых приемов — постоянное место для важных вещей и активное использование календарей, заметок и напоминаний в телефоне. Денисова-Мельникова подчеркнула, что хорошая память — это не способность держать в голове все подряд, а умение разгружать мозг, доверяя технике.

Она добавила, что память сильно зависит от сна, стресса и физического состояния. Если человек спит пять часов, постоянно тревожится и живет в режиме перегрузки, никакие упражнения полностью проблему не решат, поэтому один из лучших «скучных» лайфхаков — нормально высыпаться.