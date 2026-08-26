Психолог назвала привычку, которая медленно убивает влечение в паре: проверьте, не делаете ли вы так

Психолог Екатерина Макарова в беседе с РИАМО предостерегла семейные пары от совместных походов в туалет и других проявлений бытовой открытости. По ее словам, со временем это негативно сказывается на взаимном влечении.

Специалист объяснила, что культура уединенного посещения туалета и культура сохранения влечения тесно связаны. Чтобы поддерживать интерес друг к другу в долгих отношениях, браке или сожительстве, партнерам важно оставлять место стеснительности.

Речь идет не только о физиологических моментах, но и об интимных подробностях, включая разговоры о бывших партнерах. Такие темы не обязательно полностью скрывать, однако обсуждать их следует лишь в общих чертах, избегая излишних деталей.