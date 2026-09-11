Психолог объяснила, как замкнутость родителей программирует ребенка на социальные страхи

Психолог Мария Полякова в разговоре с RT предупредила, что замкнутость родителей может отразиться на поведении детей. По словам эксперта, дети не рождаются с готовыми социальными страхами — они перенимают модели поведения из семьи.

Полякова предложила представить семью, в которой никогда не бывают гости, а родители держатся отстраненно от других людей на детской площадке, при этом между ними самими мало тепла и эмоциональной близости.

Таким образом, по мнению специалиста, замкнутость родителей может сформировать у ребенка устойчивое представление о том, что общение с другими людьми — это нечто чуждое и недоступное.