Психолог Самойленко: за неделю до школы начинайте приучать ребенка к раннему подъему — иначе адаптация будет тяжелой
Психолог Самойленко: после каникул детям нужен плавный переход к учебному ритму
Педагог-психолог Ирина Самойленко в беседе с телеканалом «Крым 24» объяснила, почему школьникам после каникул важно соблюдать режим дня. По ее словам, начало учебного года — сложный период адаптации, и переход к учебному ритму должен быть плавным.
Самойленко отметила, что уроки у первоклассников обычно длятся не более 30 минут, а между ними предусмотрены продолжительные перемены. Это позволяет избежать переутомления и правильно сочетать умственную деятельность с активным отдыхом.
Родителям психолог рекомендовала заранее, примерно за неделю до первого школьного звонка, начинать приучать детей к раннему подъему. Так адаптация к новому распорядку пройдет легче.
Первоклассникам после занятий полезен дневной отдых около часа. Если ребенок чувствует усталость, важно прислушиваться к его потребностям и давать паузы для восстановления сил.