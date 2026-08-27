Педагог-психолог Ирина Самойленко в беседе с телеканалом « Крым 24 » объяснила, почему школьникам после каникул важно соблюдать режим дня. По ее словам, начало учебного года — сложный период адаптации, и переход к учебному ритму должен быть плавным.

Самойленко отметила, что уроки у первоклассников обычно длятся не более 30 минут, а между ними предусмотрены продолжительные перемены. Это позволяет избежать переутомления и правильно сочетать умственную деятельность с активным отдыхом.

Родителям психолог рекомендовала заранее, примерно за неделю до первого школьного звонка, начинать приучать детей к раннему подъему. Так адаптация к новому распорядку пройдет легче.

Первоклассникам после занятий полезен дневной отдых около часа. Если ребенок чувствует усталость, важно прислушиваться к его потребностям и давать паузы для восстановления сил.