Птицы гибнут о стекло: почему Тюмень стала ловушкой для пернатых и как их спасти?

Биолог Иванова: птицы в Тюмени гибнут из-за стеклянных поверхностей

Общество

Массовая гибель птиц зафиксирована в нескольких районах Тюмени. По словам биолога и орнитолога Марии Ивановой, причиной стали зеркальные и стеклянные поверхности, сообщает ИС «Вести». Специалист пояснила, что молодые, еще неопытные особи начинают массовые перемещения и кочевки, теряют ориентацию в городских условиях и получают тяжелые черепно-мозговые травмы.

Мертвых пернатых горожане заметили около ЦУМа, в микрорайоне Видный, возле ТЦ «Премьер» и в поселке Боровский. Для решения проблемы Иванова предложила устанавливать зеркальные ловушки, а также шумозащитные экраны и пленку.

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