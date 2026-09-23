Птицы гибнут о стекло: почему Тюмень стала ловушкой для пернатых и как их спасти?
Биолог Иванова: птицы в Тюмени гибнут из-за стеклянных поверхностей
Массовая гибель птиц зафиксирована в нескольких районах Тюмени. По словам биолога и орнитолога Марии Ивановой, причиной стали зеркальные и стеклянные поверхности, сообщает ИС «Вести». Специалист пояснила, что молодые, еще неопытные особи начинают массовые перемещения и кочевки, теряют ориентацию в городских условиях и получают тяжелые черепно-мозговые травмы.
Мертвых пернатых горожане заметили около ЦУМа, в микрорайоне Видный, возле ТЦ «Премьер» и в поселке Боровский. Для решения проблемы Иванова предложила устанавливать зеркальные ловушки, а также шумозащитные экраны и пленку.