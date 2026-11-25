В Республиканской больнице № 1 в Якутске хирурги извлекли пулю из груди восьмилетнего мальчика, раненного из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Пуля находилась рядом с перикардом, наружной оболочкой сердца. Ранение ребенок получил в одном из улусов республики, первую помощь ему оказали в районной больнице. В Якутске врачи провели малоинвазивную операцию с использованием специального видеоэндоскопического оборудования.

Вмешательство прошло успешно, мальчик полностью поправился и отправился домой. Директор больницы Станислав Жирков поблагодарил хирургов. По его словам, главная награда для медиков — видеть, как ребенок выздоравливает и возвращается в семью. Он также поблагодарил всю команду за профессионализм, ответственность и заботу о маленьких пациентах.