Пульс выше 100 — уже опасно: кардиолог объяснил, какие нагрузки разрушают сердце и чем это грозит
Кардиолог Гильманов: повышение пульса выше 100 провоцирует сердечные боли
Врач-кардиолог Альберт Гильманов в беседе с «Татар-информом» предупредил, что чрезмерные кардионагрузки способны навредить здоровью. По его словам, чем выше пульс, тем хуже сердечная мышца снабжается кровью.
Специалист подчеркнул, что речь не идет о пользе кардиотренировок как таковых. Опасность представляет повышение пульса выше 100 ударов в минуту: это может провоцировать сердечные болезни. Если человек начинает нагрузку с исходным пульсом 90, а в процессе он поднимается до 140, последствия могут быть серьезными.
На фоне ускорения сердечных сокращений растет артериальное давление. Возможны потеря сознания и спазм сосудов. Если сосуды не выдерживают и надрываются, возникает риск тромбообразования, а в дальнейшем — инфаркта или инсульта.