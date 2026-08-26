Врач-кардиолог Альберт Гильманов в беседе с « Татар-информом » предупредил, что чрезмерные кардионагрузки способны навредить здоровью. По его словам, чем выше пульс, тем хуже сердечная мышца снабжается кровью.

Специалист подчеркнул, что речь не идет о пользе кардиотренировок как таковых. Опасность представляет повышение пульса выше 100 ударов в минуту: это может провоцировать сердечные болезни. Если человек начинает нагрузку с исходным пульсом 90, а в процессе он поднимается до 140, последствия могут быть серьезными.

На фоне ускорения сердечных сокращений растет артериальное давление. Возможны потеря сознания и спазм сосудов. Если сосуды не выдерживают и надрываются, возникает риск тромбообразования, а в дальнейшем — инфаркта или инсульта.