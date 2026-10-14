Пушкин, который убивает: самый страшный спектакль фестиваля в Пскове

В Пскове в рамках фестиваля моноспектаклей «Наедине со всеми» показали постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина» Новосибирского театра «Красный факел». Обозреватель «МК в Пскове» Ольга Миронович призналась , что более страшного спектакля, наверное, никогда не видела.

Это вторая постановка данной пьесы в Пскове — в 2016 году ее показывал театр «Школа современной пьесы». По словам Миронович, на этот раз спектакль произвел гораздо более сильное впечатление. Если раньше юмор казался смешным, то теперь он вызвал глубокое переживание и ощущение трагедии. Обозреватель отметила высокий уровень игры ведущего артиста Андрея Яковлева и режиссуру Полины Гнездиловой.

Спектакль рассказывает о Мише Питунине, которого с детства и на протяжении всей жизни заставляли любить Пушкина. Это привело к ненависти и подавлению личности. В финале, несмотря на попытки сопротивления, внутренний Пушкин Питунина умирает. Его жертва в постановке «Красного факела» выглядит почти библейской. В кульминации герой, как и потерпевший крушение космический корабль «Прогресс М-12М», взмывает в космос и разваливается на части, оставляя зрителя с чувством безысходности. Несмотря на трагический финал, зрительское единодушие и аплодисменты вселили в обозревателя надежду, что подрастающее поколение сможет сохранить свою индивидуальность и иметь собственное суждение.