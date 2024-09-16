Пушкино в «зеленой зоне»: подготовку МДК к зиме обсудили на совещании под председательством Андрея Воробьева

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал о совещании под председательством губернатора Мособласти Андрея Воробьева. Актуальными вопросами стали подготовка многоквартирных домов к отопительному периоду и работа транспорта.

Многоквартирные дома готовят к отопительному сезону в Пушкино. Это 1 804 жилых зданий, которые обслуживают 115 управляющих организаций. Сейчас на котельных проводятся работы, проверяют все системы для обеспечения жителей бесперебойным теплом.

«В настоящее время подгружено в АИС ГЖИ 1 612 паспортов, что составляет 89,3 %. Наш округ находится в зеленой зоне рейтинга готовности многоквартирных домов», — отметил глава муниципалитета.

Всего в Г.о. Пушкинский действуют 59 маршрутов и 319 единиц транспорта. В 2024 году автобусный парк также пополнился новым транспортом. На маршруты было запущено 11 автобусов.