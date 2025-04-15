Путин и Воробьев запустили производство российского аналога упаковки Tetra Pak

В понедельник, 14 апреля, в рамках видеоконференции президент Владимир Путин дал старт работе нового предприятия по выпуску упаковочных материалов для продуктов питания в городе Чехове. Об этом проинформировала пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В результате внедрения новой системы компания «МолоПак» сможет производить до 1,2 миллиарда асептических картонных упаковок (формат TetraPak) для жидких пищевых продуктов с длительным сроком хранения (молоко, соки, вино и т. д.) ежегодно.

Как отметил президент, в ходе реализации некоторых проектов применялись исключительно отечественные технологии и оборудование.

По мнению Путина, российским производителям необходимо и дальше оказывать поддержку в организации логистических цепочек и освоении новых рынков сбыта.

« […] В Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов. Прежде всего, конечно, поздравляю трудовые коллективы этих предприятий, всех, кто участвовал в реализации этих проектов с хорошим значимым событием как для компаний, регионов, так и практически для всей отрасли, — сказал Путин.

Глава Московской области Андрей Воробьёв посетил предприятие в городском округе Чехов. Вместе с Тимуром Гущиным, генеральным директором компании «МолоПак», они также приняли участие в видеоконференции.

Комплекс был возведен при содействии государственного Фонда развития промышленности. В рамках проекта «МолоПак» был получен льготный кредит в размере 600 млн рублей. Это позволило запустить производство и создать 110 новых рабочих мест.