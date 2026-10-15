Пылевые клещи: эксперт Роспотребнадзора объяснил, как сократить их популяцию

Эксперт Роспотребнадзора Лебедев: полностью избавиться от пылевых клещей нельзя

Общество

Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с kp.ru заявил, что полностью избавиться от пылевых клещей невозможно, но можно значительно сократить их популяцию, создав непригодные для жизни условия. По его словам, следует менять постельное белье раз в неделю и стирать его при температуре не ниже 50 °C. Также важно не превышать дозировки моющих средств.

Перьевые, шерстяные и ватные подушки, одеяла и матрасы Лебедев советует заменить на принадлежности с синтетическим наполнителем. Эксперт добавил, что не стоит застилать постель сразу после подъема. Кроме того, необходимо избавиться от пылесборных вещей и избегать появления в доме ненужных предметов.

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