Пылевые клещи: эксперт Роспотребнадзора объяснил, как сократить их популяцию
Эксперт Роспотребнадзора Лебедев: полностью избавиться от пылевых клещей нельзя
Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с kp.ru заявил, что полностью избавиться от пылевых клещей невозможно, но можно значительно сократить их популяцию, создав непригодные для жизни условия. По его словам, следует менять постельное белье раз в неделю и стирать его при температуре не ниже 50 °C. Также важно не превышать дозировки моющих средств.
Перьевые, шерстяные и ватные подушки, одеяла и матрасы Лебедев советует заменить на принадлежности с синтетическим наполнителем. Эксперт добавил, что не стоит застилать постель сразу после подъема. Кроме того, необходимо избавиться от пылесборных вещей и избегать появления в доме ненужных предметов.