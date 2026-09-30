Пылевые клещи в постели: как незаметная угроза приводит к астме и риниту

Аллерголог Иванова: пылевые клещи в постели вызывают аллергический ринит

Общество

Аллерголог-иммунолог Олеся Иванова предупредила, что пылевые клещи, обитающие в постели, на пледах и предметах мебели, могут спровоцировать аллергический ринит и бронхиальную астму. Об этом она рассказала «Абзацу». По словам специалиста, при рините появляются насморк, заложенность носа без причины, сохраняющаяся дольше недели, чихание, слезотечение и зуд век. Для астмы характерны приступы удушья, одышка и затрудненное дыхание на выдохе.

Иванова не рекомендует откладывать визит к врачу: прогрессирование аллергии ослабляет иммунитет, из-за чего вирусные инфекции протекают тяжелее. Слизистая такого пациента, как выразилась врач, становится «вспаханной почвой» для новых аллергенов — плесени, пыльцы и эпителия животных. При подтвержденном диагнозе, напомнила она, существуют три способа помочь пациенту.

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