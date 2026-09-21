QR-код на стикере в метро помог пассажирам улучшить кондиционеры: более 2,5 тыс. дополнительных проверок

Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что летом 2026 года специалисты более 2,5 тыс. раз дополнительно проверили системы кондиционирования и вентиляции в поездах метро. Это стало возможным благодаря обратной связи пассажиров.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, отметил, что в вагонах размещено более 13 тыс. персонализированных стикеров. Они позволяют оставить отзыв о температуре в салоне. На шести линиях — Замоскворецкой, Кольцевой, Калужско-Рижской, Большой кольцевой, Троицкой и Рублево-Архангельской — пассажиры могут узнать текущую температуру с помощью улучшенной наддверной навигации.

Чтобы оставить заявку, нужно отсканировать QR-код на стикере у первой или последней двери вагона. Форма на сайте автоматически заполнит номер вагона. Затем следует выбрать линию, указать дату и время поездки и оставить конкретный комментарий. В течение минуты заявка поступит в депо, обслуживающее поезд. После прибытия состава специалисты проверят исправность и настройки оборудования. В следующий рейс поезд отправится только с исправными климатическими системами.