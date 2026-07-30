Рабочий день — 10 часов, отдых — сутки: Минтранс переписал правила для водителей
Минтранс России ограничит рабочую неделю водителей 40 часами с 1 сентября
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила труда для водителей, утвержденные Минтрансом. Рабочая неделя теперь ограничивается 40 часами, а продолжительность смены не должна превышать 10 часов. При этом для таксистов, инкассаторов и водителей коммунальных служб предусмотрены исключения — их смену можно продлевать до 12 часов. Кроме того, разрешается увеличивать рабочий день на два часа при условии разделения его на части.
Изменения коснутся и отдыха: минимальная продолжительность еженедельного отдыха сокращается с 45 до 24 часов, однако неиспользованные часы водитель обязан компенсировать в другие дни. Перерыв между выходными не должен превышать семи суток. Новые нормы не затронут водителей международных перевозок, а также тех, кто обслуживает органы власти и специальные службы — пожарных, скорую помощь и аварийно-спасательные машины. Таксисты и курьеры окажутся в зоне действия обновленных правил.