С 1 сентября в России вступают в силу новые правила труда для водителей, утвержденные Минтрансом. Рабочая неделя теперь ограничивается 40 часами, а продолжительность смены не должна превышать 10 часов. При этом для таксистов, инкассаторов и водителей коммунальных служб предусмотрены исключения — их смену можно продлевать до 12 часов. Кроме того, разрешается увеличивать рабочий день на два часа при условии разделения его на части.