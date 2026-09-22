Работа следует за нами: почему понятие переработки устарело в 2026 году

По ее словам, в прошлом веке на фабрике рабочий приходил к 8–9 часам, вставал к станку, после смены выключал его и уходил домой. Если работодателю требовалось, чтобы он задержался еще на час, это считалось дополнительной работой и оплачивалось. Для многих современных специальностей рабочий день уже нельзя измерить только временем, проведенным на рабочем месте. В условиях информационных технологий граница между работой и личным временем стерлась. Варшавская привела пример: у преподавателя вуза есть определенное количество лекций и семинаров, но огромный объем задач выполняется дома, в библиотеке, кафе или парке — и это тоже работа. Работа следует за человеком даже после ухода с рабочего места. Поэтому определить продолжительность рабочего времени сложно: люди вынуждены трудиться в субботу, воскресенье, в шесть утра и в любое другое время.

При этом в России, в отличие от некоторых европейских стран, не предусмотрено право не отвечать на звонки и сообщения начальника за пределами установленного графика. Классическое понятие сверхурочного труда сохраняет значение прежде всего для работников с четко установленным рабочим временем — в промышленности, строительстве и других производственных сферах. Варшавская напомнила, что сверхурочная работа должна выполняться по инициативе работодателя и оформляться в установленном порядке. Только в этом случае работник получает право на дополнительную оплату: первые два часа — в полуторном размере, далее — в двойном.