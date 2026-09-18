Перевод сотрудника на удаленку не дает работодателю права снижать ему зарплату. Об этом « Абзацу » рассказал юрист Эмиль Халимов. По его словам, Трудовой кодекс строго запрещает урезать оклад исключительно из-за выполнения обязанностей вне офиса.

Халимов пояснил, что статья 312.5 ТК РФ сформулирована без оговорок: дистанционная работа не может быть основанием для снижения зарплаты. Она определяется трудовой функцией, квалификацией и объемом сделанного, а адрес, по которому человек открывает ноутбук, в этот перечень не входит.

Юрист добавил, что урезать оклад можно либо по обоюдному письменному соглашению, либо в одностороннем порядке, если в компании изменились технологические или организационные процессы. Во втором случае сотрудника обязаны предупредить за два месяца, сохранив его прежние обязанности.

Премия также входит в состав зарплаты, поэтому запрет распространяется и на нее. С 1 сентября 2025 года часть 3 статьи 135 ТК РФ требует закреплять виды премий, их размеры, сроки, основания и условия выплаты в коллективном договоре, соглашении или локальном акте. Дистанционного формата среди оснований для снижения там быть не может, так что урезанная премия за работу из дома остается той же недоплатой.

За нарушение ТК руководителю грозит штраф от ₽10 тыс. до ₽20 тыс., организации — от ₽30 тыс. до ₽50 тыс. При повторе суммы растут до ₽30 тыс. и ₽100 тыс., а руководителя могут дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет.

Если работник столкнулся с незаконным снижением зарплаты, Халимов советует начать с запроса документов. Работодатель обязан в течение трех рабочих дней выдать копии приказов, расчетные листки и справки о доходах. С этими бумагами следует обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. Взыскать деньги поможет суд: на подачу иска есть год, госпошлина не требуется. В итоге можно вернуть не только недоплаченную сумму, но и проценты за каждый день просрочки, а также компенсацию морального вреда.