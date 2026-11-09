Радий-226 в чемодане: таможенники Петербурга нашли радиоактивные камни для «выпускного проекта»

Таможня Петербурга: в багаже пассажира из Африки нашли радиоактивные камни

Общество

В багаже пассажира, прибывшего в Петербург из Африки, таможенники обнаружили радиоактивные камни весом 450 граммов. Мужчина объяснил, что минералы нужны ему для выпускного проекта в университете.

Подозрение вызвал чемодан, который при прохождении контроля попал в зону действия автоматического комплекса радиационного мониторинга «Янтарь». Таможенники проверили багаж и нашли внутри пакет с несколькими камнями. Дополнительное обследование показало превышение допустимого уровня радиации в несколько раз.

Пассажиром оказался 43-летний гражданин иностранного государства. Он прилетел через Стамбул и сообщил, что учится в одном из петербургских вузов. Исследование находки выявило в минералах радий-226. Наибольшая зафиксированная мощность дозы гамма-излучения непосредственно возле упаковки составила 8,19 мкЗв/ч. О результатах проверки таможенная служба уведомила Роспотребнадзор.

Из-за нарушения правил перемещения товаров через границу в отношении иностранца начали административное производство по статье 16.3 КоАП РФ. Ему грозит штраф, а также конфискация обнаруженных предметов. Все минералы изъяли и отправили на специальную утилизацию.

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