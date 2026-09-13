Рак яичников: названы четыре сигнала, при которых нужно срочно идти к врачу

Директор отделения гинекологической онкологии доктор Дэниел Тобиас перечислил четыре симптома, которые могут указывать на рак яичников и требуют внимания, если появляются часто или держатся долго. Об этом сообщает WRNJ.

В список вошли вздутие живота, боли в животе или тазу, быстрое чувство насыщения и частые позывы к мочеиспусканию. По словам специалиста, раннее выявление болезни заметно повышает шансы на успешное лечение.

Тобиас отметил: постоянное или повторяющееся вздутие, дискомфорт в области живота или таза, трудности с приемом пищи либо необычно быстрое насыщение, а также сильное или учащенное желание помочиться — повод обсудить состояние с врачом.

При этом онколог подчеркнул, что эти признаки не обязательно говорят именно о раке яичников. Они встречаются и при других заболеваниях. Однако при устойчивых изменениях консультация необходима.

Одна из главных проблем в диагностике рака яичников — отсутствие надежного стандартного скринингового теста. Из-за этого болезнь нередко выявляют на поздних стадиях. Специалисты считают, что знание возможных симптомов поможет женщинам обратиться за помощью раньше.

Стоит отметить, что рак яичников гинекологи часто называют «тихим убийцей», так как на начальных этапах болезнь протекает почти бессимптомно или маскируется под обычные расстройства ЖКТ. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 70% случаев этого вида онкологии выявляют уже на III или IV стадии, когда опухоль успевает распространиться за пределы малого таза.