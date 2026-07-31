Ракета, ядерная война и молчание NASA: уфолог разглядел на Марсе следы уничтоженной цивилизации
Уфолог Уоринг: марсоход Curiosity сфотографировал инопланетную ракету
Марсоход Curiosity передал на Землю новые снимки, на одном из которых исследователь НЛО Скотт Уоринг разглядел объект, напоминающий неразорвавшуюся инопланетную ракету. По его мнению, находка доказывает, что на Марсе когда-то произошла ядерная война, уничтожившая жизнь на планете.
Уоринг настаивает, что космические агентства замалчивают открытие из-за его опасного военного потенциала, и правительства могут начать тайную гонку за передовыми технологиями. Однако эксперты NASA считают, что объект представляет собой скальное образование, сформировавшееся за миллиарды лет вулканической активности, и не может служить доказательством существования инопланетной жизни.