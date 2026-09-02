Раскол в православии Абхазии: почему нельзя ходить на службы к Дорофею Дбару и чем это грозит прихожанам

Священник отметил, что многие прихожане по незнанию обращаются к Дбару для исповеди и причастия, однако по церковным канонам все совершаемые им обряды считаются недействительными и не имеющими благодати. Речь идет о деятельности так называемой Священной митрополии Абхазии, которую возглавляет бывший клирик Русской православной церкви.

Конфликт юрисдикций продолжается с 2011 года. Тогда Дорофей Дбар с последователями занял Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь и объявил о выходе из подчинения Московскому и Тбилисскому патриархатам. Позднее он получил сан архимандрита от Элладской православной церкви.

В 2023 году РПЦ лишила Дбара сана за служение в период запрета, неподчинение руководству и участие в расколе. Тогда же был выпущен циркуляр, предостерегающий российских паломников от посещения богослужений в Новоафонском монастыре: в РПЦ заявили, что обитель занята раскольниками.

Московский патриархат рассматривает Абхазию как каноническую территорию Грузинской православной церкви. С этим не согласны ни Священная митрополия, ни Абхазская церковь, ни светские власти республики, независимость которой Россия признала в 2008 году. Обострение противостояния оставляет верующих перед сложным выбором духовного окормления.