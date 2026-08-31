Под храмом Гроба Господня в Иерусалиме завершены масштабные раскопки. Результаты опубликованы в археологическом ежегоднике Liber Annuus и, по оценке исследователей, с высокой точностью соотносятся с евангельским описанием места погребения Иисуса Христа.

Руководитель работ, профессор Римского университета Сапиенца Франческа Романа Стасолла рассказала, что под храмом найдены высеченные в скале гробницы на разной высоте, а также следы виноградников, оливковых рощ и пастбищ. Анализ пыльцы и растительных остатков показал: земли возделывались именно в период жизни Иисуса.

В Евангелии от Иоанна говорится, что рядом с местом распятия был сад, а в саду — новая гробница, где еще никого не хоронили. Туда и положили тело Иисуса. Ученые подтвердили, что место находилось за пределами древних городских стен, но недалеко от Иерусалима.

Во II веке император Адриан приказал построить здесь языческое святилище, чтобы скрыть гробницу. В IV веке император Константин по совету матери Елены распорядился снести его, откопать пещеру и возвести храм. Датировка подтвердила: строительство шло примерно в 330–340 годах.

Профессор Стасолла призывает к осторожности: прямых доказательств, что найдена именно гробница Христа, нет. Однако бывший главный археолог Иерусалима Дан Бахат отмечает, что другого столь же подходящего места нет, и оснований отвергать его подлинность у науки не имеется.