Раскрыты подробности поисков семьи с ребенком, загадочно пропавших в тайге
Свыше 350 человек больше недели ищут семью Усольцевых в тайге под Красноярском
В Красноярском крае продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых с пятилетним ребенком, пропавшей в горной тайге. Подробности поисковой операции 6 октября раскрыл телеканал «Звезда».
К операциям привлечено более 350 человек, включая профессиональных спасателей, волонтеров и местных охотников, обеспечивающих безопасность от диких зверей. Поисковые группы обследуют лесные массивы пешком и на квадроциклах, а с воздуха уже изучено более 100 квадратных километров территории.
Руководитель поисково-спасательного отряда Светлана Торгашина назвала основной версией внезапное ухудшение погодных условий во время похода. По данным спасателей, в районе 15 часов дня в день исчезновения начался сильный ливень, а спустя полтора часа горы окутал густой туман, значительно ограничивающий видимость и ориентирование. Последний раз семью видели у подножия горы Буратинка, где они и могли попасть в сложную метеорологическую ситуацию.
Напомним, семья с девочкой пропала еще 28 сентября.
Поисковые работы осложняются выпавшим снегом и продолжающейся непогодой, однако есть надежда: возможно, поможет профессиональная координация и привлечение дополнительных ресурсов, включая добровольцев из Москвы.