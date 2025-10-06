Раскрыты подробности поисков семьи с ребенком, загадочно пропавших в тайге

К операциям привлечено более 350 человек, включая профессиональных спасателей, волонтеров и местных охотников, обеспечивающих безопасность от диких зверей. Поисковые группы обследуют лесные массивы пешком и на квадроциклах, а с воздуха уже изучено более 100 квадратных километров территории.

Руководитель поисково-спасательного отряда Светлана Торгашина назвала основной версией внезапное ухудшение погодных условий во время похода. По данным спасателей, в районе 15 часов дня в день исчезновения начался сильный ливень, а спустя полтора часа горы окутал густой туман, значительно ограничивающий видимость и ориентирование. Последний раз семью видели у подножия горы Буратинка, где они и могли попасть в сложную метеорологическую ситуацию.

Напомним, семья с девочкой пропала еще 28 сентября.

Поисковые работы осложняются выпавшим снегом и продолжающейся непогодой, однако есть надежда: возможно, поможет профессиональная координация и привлечение дополнительных ресурсов, включая добровольцев из Москвы.