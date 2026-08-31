Распивал алкоголь на детской площадке, а на замечание ответил ножом: Росгвардия задержала москвича по горячим следам

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал с канцелярским ножом на пенсионера после сделанного замечания. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

Инцидент произошел возле детской площадки. 65-летний москвич сделал замечание 42-летнему мужчине, распивавшему алкоголь на игровом комплексе. В ответ тот повел себя агрессивно, начал драку, достал канцелярский нож и нанес оппоненту резаные раны пальцев рук и лица, после чего скрылся.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали нападавшего по горячим следам и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.