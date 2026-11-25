Расплавить солнцем и напечатать: что ученые придумали для алюминия с брошенных на Луне аппаратов
LipetskMedia: лунный мусор могут использовать для строительства будущих баз
Ученые предлагают использовать часть оставленного на Луне оборудования для строительства будущих баз. За десятилетия освоения спутника люди оставили на его поверхности около 187 тонн техники и материалов, передает LipetskMedia.ru.
Особый интерес вызывает алюминий из корпусов и деталей космических аппаратов. Исследователи изучают возможность плавить его солнечным светом и использовать для 3D-печати, чтобы со временем создавать из старого оборудования элементы конструкций и другие детали. Европейское космическое агентство в 2023 году сообщало о проекте по печати новых деталей из металла старых аппаратов, а ученые проверяли, как примеси лунной пыли влияют на качество изделий.
Другие команды работают с лунным грунтом. В Университете штата Огайо изучают лазерную 3D-печать из материала, имитирующего реголит, а в канадском Университете Конкордия напечатали детали из смеси имитации лунного грунта и переработанного высокопрочного пластика. Пока технологии остаются на стадии исследований и испытаний, но в перспективе могут снизить зависимость лунных баз от поставок материалов с Земли.