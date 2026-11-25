Ученые предлагают использовать часть оставленного на Луне оборудования для строительства будущих баз. За десятилетия освоения спутника люди оставили на его поверхности около 187 тонн техники и материалов, передает LipetskMedia.ru .

Особый интерес вызывает алюминий из корпусов и деталей космических аппаратов. Исследователи изучают возможность плавить его солнечным светом и использовать для 3D-печати, чтобы со временем создавать из старого оборудования элементы конструкций и другие детали. Европейское космическое агентство в 2023 году сообщало о проекте по печати новых деталей из металла старых аппаратов, а ученые проверяли, как примеси лунной пыли влияют на качество изделий.

Другие команды работают с лунным грунтом. В Университете штата Огайо изучают лазерную 3D-печать из материала, имитирующего реголит, а в канадском Университете Конкордия напечатали детали из смеси имитации лунного грунта и переработанного высокопрочного пластика. Пока технологии остаются на стадии исследований и испытаний, но в перспективе могут снизить зависимость лунных баз от поставок материалов с Земли.