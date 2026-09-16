Разбилась икона? Не выбрасывайте: в ВРНС объяснили, что с ней делать и почему только огонь

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов в беседе с Life.ru объяснил, как поступить с разбитой иконой. По его словам, выбрасывать ее нельзя — при возможности святыню следует отреставрировать.

Если восстановление невозможно, существует только один правильный способ утилизации. Иванов отметил, что икону нужно предать огню: сжечь в чистом месте, где никто не будет ходить по пеплу, например на своем приусадебном участке. Оставшийся пепел следует закопать в непопираемом месте либо, по древней традиции, пустить по течению реки.

Если самостоятельно организовать сожжение не получается, такую икону стоит отдать в православный храм. Во многих церквях есть специальные печи, где святыни утилизируют по церковному уставу.