Раздражительность или выгорание? Психотерапевт Вилков объяснил, когда пора к специалисту

Раздражительность и нежелание общаться могут указывать на эмоциональное выгорание, а не на особенности характера. Об этом в беседе с RT заявил психотерапевт Алексей Вилков.

По его словам, такое состояние часто развивается на фоне продолжительного стресса, особенно у людей, чья работа связана с постоянным общением. В этом случае постепенно накапливаются усталость и переутомление, что приводит к неврастении — истощению нервной системы.

Вилков отметил, что причиной усталости может становиться и эмоциональное состояние собеседника. Если человек регулярно сталкивается с чужой раздражительностью и негативом, испытывая при этом собственный стресс, его переутомление может усиливаться. Психотерапевт рекомендовал обращаться к специалисту, если усталость от общения сочетается с подавленностью, тревогой, перепадами настроения, проблемами со сном и памятью.