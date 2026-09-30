Разговариваете с котом? Психолог объяснила, когда это норма, а когда тревожный сигнал

Психолог Денисова-Мельникова: разговоры с животными могут быть нормой до грани

Общество

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова в беседе с «Абзацем» объяснила, когда разговоры с домашними животными остаются нормой, а когда могут сигналить о проблемах с психикой. По ее словам, в большинстве случаев легкое очеловечивание питомцев и привычка спрашивать их мнение не являются патологией. Такие диалоги часто помогают успокоиться и снизить накопленный стресс.

Специалист подчеркнула, что граница проходит там, где человек перестает различать собственную интерпретацию и реальность. Одно дело — заметить, что кот, кажется, обиделся, и совсем другое — быть убежденным, что животное говорит человеческим голосом, отдает приказы или передает секретные послания. Подобные проявления могут указывать на тревожные нарушения и потерю связи с реальностью.

Денисова-Мельникова добавила, что животное действительно отвечает человеку, просто не словами. Люди склонны очеловечивать тех, к кому эмоционально привязаны, поэтому вопрос «Ну и что ты на это скажешь?» в разговоре с котом сам по себе ни о чем плохом не говорит.

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