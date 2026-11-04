«Разница огромная»: футболист «Спартака» сравнил метро Москвы и Парижа

Футболист Ву: в московском метро намного чище, чем в Париже, разница огромная

Общество

Защитник «Спартака» Кристофер Ву сравнил московское метро с парижским и заявил, что в российской столице намного чище. По его словам, в московской подземке он спускался только один раз, вместе с одноклубниками, и первое впечатление — там очень чисто, передает «Спортс».

Футболист отметил, что в вагоне удалось проехаться, и напомнил, что раньше бывал в метро в Париже: по его мнению, это не одно и то же, разница огромная. Ву уточнил, что говорит именно о Париже, где он жил, и подчеркнул, что в московском метро значительно чище.

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