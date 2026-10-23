Разогрели макароны второй раз? Диетолог объяснила, почему этот цикл лучше не повторять

Повторное охлаждение и разогревание макарон способно создать дополнительную нагрузку на организм, рассказала РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, готовую пасту лучше один раз охладить, убрать в холодильник и съесть на следующий день, не повторяя цикл хранения и нагрева.

Соломатина объяснила, что делать это желательно однократно: часть продуктов в холодильнике долго не хранится, а макароны полностью высушить нельзя, поэтому во влажной среде активно распространяются бактерии. Низкая температура замедляет размножение бактерий, но не останавливает его полностью. Кроме того, при повторных охлаждениях и нагревах продукты постепенно теряют питательные вещества. Таким образом, по словам диетолога, однократное охлаждение и последующий разогрев остаются допустимым вариантом, тогда как многократное повторение цикла повышает риски для здоровья и снижает пищевую ценность блюда.