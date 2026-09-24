«Разведенка с прицепом»: Милонов объяснил, почему не стоит сажать за это выражение

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») выступил против введения ответственности за выражение «разведенка с прицепом» в адрес одиноких матерей. Так он прокомментировал инициативу юриста Валерии Рытвиной, предложившей приравнять это выражение к унижению человеческого достоинства и наказывать по статье 282 УК РФ за травлю матерей-одиночек в интернете.

Милонов заявил Агентству городских новостей «Москва», что в русском языке и современной культуре существует множество неприличных выражений — как в адрес одиноких или ушедших от мужей мам, так и в отношении мужчин, у которых не сложилась личная жизнь. По его мнению, бескультурное поведение вряд ли может стать предметом регулирования Уголовного кодекса.

Депутат допустил, что вопрос может быть обсужден в парламенте, если инициативу поддержит кто-то из депутатов и внесет законопроект. Однако сейчас, подчеркнул Милонов, это «легкий пиар на теме занятия одной радикальной позиции». Он также обратил внимание, что предложение озвучивается на фоне таблички Госдумы, что создает ложное ощущение, будто инициатива уже обсуждается в парламенте. Ранее СМИ сообщили, что основательница «Совета блогеров» Валерия Рытвина на экспертном круглом столе в Госдуме предложила ввести уголовную ответственность за травлю матерей-одиночек в интернете. В частности, наказывать за употребление термина «РСП» — «разведенка с прицепом».