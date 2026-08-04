Православный священник разъяснил позицию Церкви относительно кремации и развеивания пепла. По его словам, в православии тело не воспринимается как пустая оболочка, которую после смерти можно просто отбросить, — оно напрямую связано с учением о грядущем воскресении умерших и требует уважительного обращения. Об этом пишет журнал « Фома ».

Церковь допускает кремацию лишь в исключительных случаях, когда обычное захоронение в землю невозможно по независящим от человека обстоятельствам — например, во время катастроф, массовых болезней или в местах без действующих кладбищ. Прибегать к огню без весомых причин не стоит: каноническим и наиболее верным способом погребения остаётся предание тела земле. Такой подход отражает библейскую мысль о том, что человек создан из праха и в прах обратится, а также сохраняет преемственность с традицией почитания мощей.

Особое внимание священник уделил ритуалу развеивания пепла после кремации. Он подчеркнул, что такой подход совершенно не отвечает представлениям Русской православной церкви о подобающем отношении к усопшему. Рассеивание праха является проявлением неуважения к покойному и лишает его последнего места упокоения, где родные могли бы молиться о нём.

Церковь призывает верующих серьёзно относиться к похоронам и помнить, что тело — не временная оболочка, а неотъемлемая часть человеческой личности, заслуживающая достойного завершения земного пути.