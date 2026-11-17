Разжижает кровь и вызывает диарею: гастроэнтеролог назвал скрытые угрозы чрезмерного увлечения имбирем
Врач Харлов предупредил об опасности передозировки имбиря при лечении простуды
Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов предупредил об опасности бесконтрольного употребления имбиря, который часто используется как народное средство при простуде. В беседе с «Радио 1» врач пояснил, что превышение допустимых норм пряности может привести к серьезным сбоям в работе организма.
По словам специалиста, избыточное количество имбиря способно спровоцировать обострение панкреатита, вызвать боли в животе и диарею. Кроме того, продукт обладает свойством разжижать кровь, что требует особой осторожности. Харлов рекомендовал избегать выраженного жжения во время приема, так как этот симптом свидетельствует о чрезмерном раздражении слизистых оболочек.
Для снижения рисков напитки с пряностью следует разбавлять. Особое внимание врач уделил противопоказаниям для беременных. Употребление имбиря не рекомендуется женщинам во втором и третьем триместрах, а также пациенткам с угрозой невынашивания беременности или склонностью к выкидышам.