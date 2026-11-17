Гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов предупредил об опасности бесконтрольного употребления имбиря, который часто используется как народное средство при простуде. В беседе с « Радио 1 » врач пояснил, что превышение допустимых норм пряности может привести к серьезным сбоям в работе организма.

‎По словам специалиста, избыточное количество имбиря способно спровоцировать обострение панкреатита, вызвать боли в животе и диарею. Кроме того, продукт обладает свойством разжижать кровь, что требует особой осторожности. Харлов рекомендовал избегать выраженного жжения во время приема, так как этот симптом свидетельствует о чрезмерном раздражении слизистых оболочек.

Для снижения рисков напитки с пряностью следует разбавлять. ‎Особое внимание врач уделил противопоказаниям для беременных. Употребление имбиря не рекомендуется женщинам во втором и третьем триместрах, а также пациенткам с угрозой невынашивания беременности или склонностью к выкидышам.