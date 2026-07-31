«Ребенок калибруется об живого, а не об ИИ»: психолог объяснила, почему искусственный интеллект не заменит старших

Эксперты считают, что искусственный интеллект не лишит старшее поколение авторитета, но сместит его природу: вместо роли хранителя знаний на первый план выйдут мудрость, жизненный опыт и эмоциональная поддержка. Об этом они рассказали Агентству городских новостей « Москва ».

Начальник департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского педагогического университета, клинический психолог Лариса Овчаренко отметила, что конфликт поколений существовал всегда, а ученик неизбежно перерастает учителя. Новые технологии дети осваивают быстрее, поскольку они отвечают их темпам развития. Однако задача взрослого — создавать среду для развития ребенка, и ИИ не способен заменить живое общение, эмоциональную вовлеченность и сопровождение, необходимые для воспитания и социализации. Ребенок действует в программе привязанности и следует за своим взрослым, а не за эфемерным искусственным интеллектом, калибруясь об живого и теплого человека.

Руководитель Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ, доктор экономических наук, профессор Вадим Радаев добавил, что ИИ действительно ослабляет традиционный авторитет как носителя знаний, и это касается любой экспертной роли, включая преподавательскую. В цифровую эпоху запоминание фактов теряет ценность, зато возрастает значимость умения анализировать информацию, объяснять ее и видеть общую картину. Уже сегодня развивается обратное наставничество, когда молодые помогают старшим осваивать технологии. Авторитет старшего сохранится, но уже не за счет готовых ответов, а благодаря жизненному опыту и умению справляться с проблемами.

Овчаренко подчеркнула, что взрослым важно адаптироваться к цифровой среде, осваивать новые технологии и еще тоньше налаживать эмоциональный контакт с детьми. В противном случае риск роста авторитета ИИ сохраняется. Обмен эмоциями, по ее словам, становится самой ценной валютой в отношениях между поколениями. Радаев призвал не драматизировать ситуацию, заметив, что понимания между поколениями стало меньше, но и межпоколенческих конфликтов тоже поубавилось.