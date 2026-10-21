Ребенок летит отдельно от матери: «Уральские авиалинии» объяснили резонансный случай

«Уральские авиалинии» объяснили, почему ребенок летел без матери из Сухума

Общество

«Уральские авиалинии» объяснили, почему пассажирку с несовершеннолетней дочерью при вылете из Сухума в Москву рассадили по разным самолетам. В компанию обратилась Анна, купившая билеты на рейс U6 144 на 9 октября для себя и 13-летней дочери. Утром в день вылета она получила уведомление о переносе своего рейса на сутки, при этом дата отправления ребенка не изменилась.

Как пояснил TourDom.ru представитель перевозчика, перевозка Анны и двух ее родственников была оформлена отдельными бронированиями. Из-за вынужденной замены воздушного судна на самолет меньшей вместимости пассажиров пришлось пересаживать. Система автоматически перераспределила часть людей на ближайший альтернативный рейс: одного пассажира из бронирований Анны перенесли на вылет 10 октября, остальные остались на рейсе от 9-го числа. В авиакомпании отметили, что при раздельных бронированиях система не учитывает родственные связи и совместное путешествие, поэтому технически невозможно гарантировать посадку членов семьи на один рейс. Уведомление об изменении даты направили на электронную почту, указанную при покупке билета. Остальным пассажирам дополнительных сообщений не поступало, поскольку время их отправления не корректировалось.

По словам Анны, перевозчик согласился пересадить дочь, чтобы они вернулись домой вместе, но за размещение в гостинице пришлось платить самостоятельно. Юрист сети «Розовый слон» Мария Чапиковская пояснила, что пассажир может потребовать возмещения дополнительных расходов, если они возникли из-за переноса рейса.

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