Ребенок не должен таскать тяжелый букет: в Роскачестве объяснили, какие цветы лучше выбрать к 1 Сентября

Родителям при выборе букета к 1 Сентября стоит прежде всего думать об удобстве ребенка. Об этом сообщают « Финансы Mail » со ссылкой на рекомендации «Роскачества».

В ведомстве пояснили, что главный принцип — комфорт школьника. Букет не должен быть тяжелым или громоздким. Оптимальный вариант — небольшая легкая композиция, которую ребенку будет удобно держать в руках на протяжении всей линейки.

Кроме того, специалисты советуют проверять цветы на свежесть и безопасность. В букете не должно быть шипов, колючек, проволоки, острых элементов и токсичных растений. Среди наиболее стойких вариантов в «Роскачестве» назвали хризантемы, герберы и альстромерии.