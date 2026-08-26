Психолог Анна Васильева в беседе с « Газетой.Ru » объяснила, что отказ от гаджетов в вечернее время может помочь, если ребенок не хочет идти в школу. По ее словам, нежелание учиться часто связано со сбитым после каникул режимом.

Ребенок хронически не высыпается, утром ему трудно вставать, и школа начинает ассоциироваться с постоянной усталостью. В такой ситуации родителям стоит ограничить использование гаджетов вечером, постепенно возвращать режим и следить, чтобы ребенок спал достаточное для своего возраста количество часов.

Васильева также порекомендовала не перегружать первые учебные недели дополнительными занятиями. Она добавила, что слова «не хочу в школу» иногда могут указывать на банальную усталость.