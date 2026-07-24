Ребенок умер после генного редактирования: родители заплатили $860 тысяч и не получили ничего

В Шанхае шестилетняя девочка скончалась после экспериментальной терапии с применением генного редактирования. Трагедия произошла в марте 2025 года в больнице Синьхуа и вскрыла серьезные проблемы с прозрачностью клинических испытаний в Китае. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на расследование Retraction Watch.

Ребенок с генетической мутацией прошел лечение, разработанное под руководством нейробиолога Цю Цзилуна и курировавшееся врачом Юнго Ю. Через несколько дней после процедуры девочка умерла от тяжелой иммунной реакции. Больницу оштрафовали на $3600. При этом родителям, внесшим за терапию $860 тысяч, никакой компенсации не предложили.

Издание отмечает, что с 2015 по 2023 год число клинических исследований в Китае выросло в 11 раз — до тысячи. На этом фоне в июне власти ужесточили правила проведения клеточных и генных исследований: теперь они разрешены только в определенных больницах, а брать плату с пациентов за участие в испытаниях запрещено.