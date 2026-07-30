Ребенок в крови, подушка в насекомых: что нашли туристы в пятизвездочном отеле Аланьи за ₽34 000 за ночь

В популярной Аланье семейный отпуск в пятизвёздочном отеле обернулся скандалом: в номере, стоимость которого составляет около 20 тысяч турецких лир за ночь, туристы обнаружили насекомых прямо в постели. Пострадавшие выложили кадры в соцсети и потребовали разбирательства. Об этом пишет издание Antalya Korfez.

Родители рассказали, что нашли паразитов не только на постельном белье, но и в волосах ребёнка. На видео, снятом в номере, заметно раздражение кожи головы у малыша и насекомые, копошащиеся на подушке среди выпавших волос. По их мнению, это могли быть постельные клопы, атаковавшие ребёнка во сне. Семья заявила, что столкнулась с полным безразличием и отсутствием санитарных норм в месте, позиционирующем себя как люксовое, и настаивает на немедленной реакции администрации.

Руководство отеля пока хранит молчание. Попытки связаться с администрацией по официальным каналам не дали результата — представители гостиницы произошедшее не комментируют. Официальных медицинских заключений о характере укусов также нет. На этом фоне опытные путешественники напоминают, что даже высокий ценник и «пять звёзд» не гарантируют идеальной чистоты. При заселении советуют осматривать матрасы, швы мягкой мебели и изголовья кроватей, а при обнаружении подозрительных пятен или насекомых сразу требовать смены номера или возврата средств через туроператора.