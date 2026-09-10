Всемирная организация здравоохранения и большинство педиатрических ассоциаций не рекомендуют приучать детей к телевизору до двух лет. Об этом интернет-изданию « Абзац » рассказал психолог-педагог Антон Коровин. По его словам, дети, слишком рано познакомившиеся с таким досугом, рискуют столкнуться с целым рядом проблем.

Эксперт объяснил, что в первые два года жизни мозг ребенка работает на сенсорную интеграцию: ему необходимо трогать предметы, пробовать их на вкус, нюхать, слышать звуки. Телевизор же дает сенсорную депривацию — ребенок видит мелькающие картинки, но тело никак на них не реагирует и замирает. С двух до пяти лет просмотр телевизора может длиться не больше часа в день.

Если ребенок начинает смотреть телевизор слишком рано, он рискует столкнуться с задержкой речевого развития, нарушением мышления, дефицитом внимания и сбоями в эмоционально-волевой сфере. Отдельную опасность представляет привычка успокаивать ребенка экраном. В таком случае он не учится справляться со скукой, злостью и другими эмоциями, а до трех-четырех лет у детей еще нет критического мышления — все, что они видят на экране, воспринимают как реальность.

Главный маркер для родителей, по словам Коровина, — телевизор не должен заменять живое общение или использоваться как метод успокоения и воспитания.